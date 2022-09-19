Bursa’nın İnegöl ilçesinde en güzel koyun ve en hızlı koyun kırkma yarışması nefes kesti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde en güzel koyun ve en hızlı koyun kırkma yarışması nefes kesti.

İnegöl’de hayvancılığın gelişmesi adına Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Festivali yapıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen festivale 5 ülkeden ve 29 ilden küçükbaş hayvancılık sektör temsilcileri katılım sağladı.

Renkli yarışmaların yer aldığı İnegöl Küçükbaş Hayvan Festivali’nde yetiştiriciler en güzel koyunlarını podyuma çıkardı. İnegöl Kıvırcığı olarak bilinen koyun ırklarının ön plana çıktığı yarışmalarda jürinin karşısına çıkartılan koyunların boyları, kiloları ölçüldü renklerine bakıldı, en güzel koyunlar bir bir vitrine çıktı. Damızlık koyun yarışmaları düzenlendi.

Bir başka farklı yarışma ise çobanların koyun kırkma yarışması oldu. Kendisine güvenen çobanlar kolları sıvayarak dakikalar içinde koyunları alaşağı ederek “Kırkma işinde en hızlısı benim” dedi. İnegöl Belediyesi tarafından tertip edilen ve hayvancılığın teşvik edilip üretimin artması adına yapılan Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivaline Ukrayna, Macaristan, Bulgaristan, Almanya ve Fransa’dan da yetiştiriciler katılım sağladı.

Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivali kurdele kesimine Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği Başkanı İbrahim Kutlu, İl Tarım Müdürü Hamit Aygül, İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ile çok sayıda yetiştirici çiftçi katıldı. Protokol üyeleri farklı hayvan ırklarının yer aldığı stantları gezerek incelemelerde bulundu. Festivalde 7 üniversiteden 14 akademisyen 5 seminer ve 1 panel programı gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi tarafından İnegöl Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği iş birliği ile 3 gün boyunca yurt içi ve yurt dışından misafirler ağırlayan festivalde, 130 katılımcı yer aldı.

İnegöl Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği Başkanı İbrahim Kutlu, “Festivalimiz şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Bu güzel etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden Belediye Başkanımız Alper Taban’a teşekkür ediyorum” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Küçükbaş hayvancılığın gelişmesini, bu işle ilgilenen insanların çoğalmasını arzu ediyoruz. İnegöl’ümüz daha çok sanayisiyle, ticaretiyle, ekonomisiyle, ihracatıyla ön plana çıkmış olsa da aynı zamanda verimli bir ova üzerinde, Uludağ’ın eteklerinde kurulmuş bir şehir. Tabi şehrimizin tarım ve hayvancılık yönünü de önemsiyoruz. 130 katılımcının yer aldığı ve sektör paydaşlarının bir araya geldiği güzel bir festival daha düzenliyoruz. Küçükbaş hayvancılık sektörü bereketli bir sektör. Bu sektörün yaygınlaşmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.