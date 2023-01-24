Bursa’da gittiği eğlence mekanında solist olarak çalışan kadını görerek beğenen ve saplantılı aşık olan adam, ticari taksiyle takip ettiği kadını, kızının gözü önünde vurarak öldürdü. Olay sırasında annesiyle birlikte olan kızı, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu.

Bursa’da gittiği eğlence mekanında solist olarak çalışan kadını görerek beğenen ve saplantılı aşık olan adam, ticari taksiyle takip ettiği kadını, kızının gözü önünde vurarak öldürdü. Olay sırasında annesiyle birlikte olan kızı, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Çatal Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanında solist olarak çalışan Nurcan İ.’yi beğenerek saplantılı aşık haline gelen İzzet A., dün gece yine bir mekanda Nurcan İ. ile denk geldi. Bir süre Nurcan İ.’yi dinleyen saplantılı aşık, mekan çıkışında Nurcan İ. ve kızı Yağmur M.’yi kendine ait olan otomobiliyle evlerine bırakmak için davet etti. Daveti reddeden anne ve kız, ticari taksiye binerek Sırameşeler Mahallesi Çatal sokaktaki evlerine giderken İzzet A. ise ticari taksiyi takip etti. Ardından İzzet A. ile Nurcan İ. sokak ortasında yüksek sesle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, İzzet A. yanında getirdiği tabanca ile Nurcan İ.’nin kafasına doğru ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Nurcan İ. kanlar içerisinde yerde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nurcan İ.’ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şüpheli İzzet A. ise geldiği otomobile binerek olay yerinden elini ve kolunu sallayarak kaçarken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Nurcan İ. ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Sırf annem için oturduğumuz aynı mahalleye taşındı"

Gözlerinin önünde annesi öldürülen Yağmur M., "Annem gece arkadaşıyla beraberdi, beni de yanına çağırdı. Ben oraya gittiğimde annem ona yer vermemiş, o da tüm mekanlara giderek annemi bulmuş. Geçti karşımıza oturdu, bize dik dik bakmaya başladı. Ben zaten kavga çıkacağını anladım. Garsonlar zaten onu dışarıya çıkardı. Sonra kapıya çıktığımızda ’Hadi araba yukarıda, sizi almaya geldim’ dedi. Ben de ’Biz taksiyle gideceğiz’ dedim. Taksiye bindik, biz evin oraya doğru giderken aradı, ’Biz eve gidiyoruz, sen de eve git’ dedim. Sokağa zaten biz aynı anda girdik. Sonra o zaten arabadan silah ile indi. Ben annemin önüne geçtim, bu da bizim üstümüze yürüdü. Sonra silahı ile benim ayağımın yanına sıktı, ben buna bağırdım. Bu da anneme sıktı ve kaçtı. Çok yapışık bir insandı. Sırf annem için oturduğumuz aynı mahalleye taşındı" şeklinde konuştu.

İzzet A.’nın saplantılı biri olduğunu belirten baba Orhan İ., "Kızımı sürekli rahatsız ediyordu. Ben de kamyon şoförü olduğum için ilgilenemiyordum. Sonra kızımı öldürdü. Saplantılı biriydi, sürekli rahatsız ediyordu" dedi.

Nurcan İ.’nin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Orhaneli ilçesi Çalaplar Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.