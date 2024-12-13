BAL-GÖÇ ve YTB öncülüğünde düzenlenen Göçün Etkileri Sempozyumu’nda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, “Balkanlardan Anadolu’ya uzanan kardeşlik köprüsünün bir parçası olan göç hikayeleri yalnızca bir yer değiştirme değil, kimlik, dayanışma ve insanlık onurunun da yeniden yazıldığı bir destandır” dedi.BURSA (İGFA) - Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) tarafından Bulgaristan’dan yapılan zorunlu göçün 35. yıl dönümü vesilesiyle ‘Göçün Etkileri Sempozyumu’ düzenlendi. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde gerçekleşen etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Salih Altun, BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakır, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof, Dr. Ferudun Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

“Hikayelerimizin gücü bizleri birleştirmektedir”

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Bulgaristan’dan yapılan zorunlu göçün 35. yılında düzenlenen sempozyuma katılmaktan onur duyduğunu söyledi. Sempozyum ile geçmişin izlerini bugünün derslerine dönüştürdüklerini belirten Saldız, “Balkanlardan Anadolu’ya uzanan kardeşlik köprüsünün bir parçası olan göç hikayeleri yalnızca bir yer değiştirme değil, kimlik, dayanışma ve insanlık onurunun da yeniden yazıldığı bir destandır. Burada bulunmamız, güçlü bir dayanışma mesajı vermek adına çok değerlidir. Bizler, tarihimiz boyunca zorlukların üstesinden gelerek hep birlikte ayağa kalkmayı bilen bir milletiz. Yine biliyoruz ki hikayelerimizin içinde saklı olan güç, bizleri daha da birleştirmektedir” diye konuştu.

Sempozyum, açılış konuşmalarının ardından çeşitli oturumlarla devam etti.

