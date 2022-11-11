Bursa’nın İnegöl ilçesi Altıeylül Ortaokulunda meydana gelen olayda, evlerinden getirdikleri gıda ürünlerinden zehirlenen 13 öğrenci, hastanede tedavi altına alındı.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Altıeylül Ortaokulunda meydana gelen olayda, evlerinden getirdikleri gıda ürünlerinden zehirlenen 13 öğrenci, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, İnegöl’ün Kemalpaşa Mahallesi’nde eğitim öğretime devam eden Altıeylül Ortaokulunda meydana geldi. 6-A sınıfı öğrencileri, etkinlik için okula annelerinin yaptıkları gıda ürünlerini getirdi. Sınıf içinde yapılan etkinlikte öğrenciler, evde yapılan kurabiye ve tatlıları birbirlerine ikram etti. İddiaya göre öğrenciler, yedikleri gıda ürünleri nedeniyle 1 saat sonra fenalık geçirmeye başladı. Mide bulantısı ve karın ağrısı rahatsızlığı yaşayan çocukları gören öğretmenler, durumu 112’ye haber verdi. Okula çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Fenalık geçiren 13 öğrenci, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yedikleri gıdadan zehirlendikleri öğrenilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.