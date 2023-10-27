Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında çalışan yabancı uyruklu kişi, arıza tamir ederken makinenin arasında sıkışarak can verdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş İsmetiye Mahallesi üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre fabrikada çalışan Afgan uyruklu Abdulhamid Hamidi, geri dönüşüm için kullanılan makinanın arızasını tamir etmek istedi. Makinanın bir anda çalışmasıyla Hamidi, makinanın dişleri arasında sıkıştı. Durumu gören çalışanlar hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Hamidi’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Olay yeri inceleme polisi ekiplerince Hamidi’nin cesedi incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.