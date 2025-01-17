Bursa Nilüfer Belediyesi’nin Enerji Verimliliği Haftası kapsamında organize ettiği etkinlikle; Şehit Hüseyin Akyüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı öğrencileri, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nı ziyaret ederek enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji konularında uygulamalı eğitim aldı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, öğrencilere enerji verimliliği ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla hafta boyunca etkinlikler düzenlendi. Bu etkinliklerden biri de Şehit Hüseyin Akyüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile yapıldı. Öğrenciler için Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda enerji tasarrufu odaklı, teknik gezi düzenlendi.

Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Enerji Bürosu tarafından Enerji Verimliliği Haftası kapsamında organize edilen etkinlikte, öğrenciler fabrika bünyesinde bulunan “Enerji Tasarrufu Okulu”nu ziyaret ederek uygulamalı eğitim aldı.

Oyak Renault Enerji Yöneticisi ve Elektrik Mühendisi Tuncay Kocausta öğrencilerle bir araya gelerek, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını basit deneylerle anlattı. Eğitim sonrasında öğrenciler, fabrikanın kompresör atölyesi, soğutma kulesi ve kazan dairesi gibi bölümlerini gezerek, sistemler hakkında detaylı bilgiler edindi.