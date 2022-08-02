Olay, merkez Nilüfer ilçesi Minareli Çavuş Mahallesi pazar alanı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, iki kız grubu arasında çıkan tartışmada genç kızlar saç saça birbirine girdi. Birbirlerine hakaret ederek yerde sürükleyen kızları yoldan geçen bir otomobil sürücüsü ayırdı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, polis ekipleri kimliklerini belirlediği kızları arama çalışması başlattı.

Otomobil ile ambulans çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile ambulans çarpıştı: 3 yaralı

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