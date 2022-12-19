Kestel Belediyesi tarafından 2020 yılında hayatını kaybeden Milli güreşçi Reşit Karabacak’ın adına güreş turnuvası düzenlendi. Kestel Toplu Konutlar spor salonunda gerçekleştirilen turnuvada, Bursa ve farklı illerden gelen 250 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Kestel Belediyesi tarafından 2020 yılında hayatını kaybeden Milli güreşçi Reşit Karabacak’ın adına güreş turnuvası düzenlendi. Kestel Toplu Konutlar spor salonunda gerçekleştirilen turnuvada, Bursa ve farklı illerden gelen 250 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Turnuvaya davet edilen Reşit Karabacak’ın ailesi adına konuşan oğlu milli güreşçi Yunus Emre Karabacak, babasının ismini bu tarz etkinliklerle anılmasının gurur verici olduğunu söyledi. Yunus Emre Karabacak; “Reşit Karabacak turnuvası ilk defa yapılıyor bunun için çok Mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz. Babam büyük bir şampiyon. Bu turnuvaların olması çok güzel. Biz önceden direk Türkiye şampiyonasına giderdik. Böyle turnuvalar sporcular için çok güzel oldu. Kendi heyecanını atıyorlar eksiklerini görüyorlar, inşallah bu tarz turnuvaların devamı gelir. Nihat Kabanlı hocamın adına olsun babamın adına olsun bu tarz turnuvaların olması gurur verici. Şunu da söylemek istiyorum öldükten sonra kıymet bilinirmiş diyorlar, ama babam şu anda burada olup izleseydi çok mutlu olurdu. İnşallah o da yukarıdan bizi görüyordur. Ben burada emeği geçen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’a sonra Turan Yavuz hocama, İsrafil Kaymak hocam ve Temel Aktaş hocama çok teşekkür ederim. Burada çok büyük emekleri var vefa örneği var bu bir vefa göstergesidir. Hepsinden Allah razı olsun böyle güzel turnuvaların inşallah devamlı da gelir diyorum.

Ben de bayağıdır yeşil sahalardan uzak kaldım. Pandemi ve Survivor’a gitmem sebebiyle biraz uzak kaldım, ama bu sene İnşallah yeşil sahalara tekrar dönüyorum. Allah nasip ederse orada da babamın adını en güzel şekilde temsil edeceğim. Hedefimde bu sene İnşallah Kırkpınar’da ilk üçe girip başpehlivan olmak var” dedi.

Turnuvanın sonunda takım halinde Kestel Belediyespor Güreş takımı birinci olurken, Kocaeli Kağıtspor Güreş Takımı ikinci, Sancaktepe Belediyesi Güreş Takımı ise üçüncülüğü elde etti. Müsabakalar sonunda dereceye giren güreşçilere ödülleri takdim edildi.