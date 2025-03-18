Bursa Valiliği, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü çerçevesinde gazi ve şehit ailelerine devlet iftihar madalyalarını törenle takdim etti.

Bursa Valiliği, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gazilere ve şehit ailelerine teslim edilmek üzere Bursa Valiliğine gönderilen devlet iftihar madalyaları, törenle takdim edildi. Törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, lise öğrencileri, veliler, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Tören lise öğrencilerinin Çanakkale temalı tiyatro gösterisi ile başladı. Gösterinin, mesajların ve Devlet İftihar Madalyası Berat Metninin okunmasının ardından gazi ve şehit yakınlarına Vali Erol Ayyıldız tarafından, devlet iftihar madalyaları takdim edildi.