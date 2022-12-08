Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin 11 adrese eş zamanlı yaptığı operasyon sonucu içlerinde eski hakimlerinde bulunduğu FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi 9 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin 11 adrese eş zamanlı yaptığı operasyon sonucu içlerinde eski hakimlerinde bulunduğu FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi 9 kişi gözaltına alındı.

Bursa’da gaygubet evlerinde saklanarak örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen içlerinde Anayasa Mahkemesinde raportörlük yapmış ihraç hakim, İstihbarat da çalışmış ihraç Polis, Merkez Bankasından ihraç Şef, ihraç Subay, Öğretim Görevlisi, Öğretmen ile Türkmenistan uyruklu 1 şahsın da aralarında bulunduğu 5’i Bylock kullanıcısı olan ve haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskın sonucu 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerde yurt dışına kaçma girişiminde oldukları ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde seyahat birimi tarafından yurt dışına illegal yollardan kaçırılmaya çalıştırdıkları tespit edildi. Yakalanan bazı şüphelilerin yurt dışında bulunan örgüt üyeleriyle iletişim halinde oldukları ve sakladıkları evleri 3. şahıslar adına kiraladıkları anlaşılırken, Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden A.U., E.G. N.H., M.S.A., M.M., A.A., ve M.E . isimli 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 2 şüphelinin ise Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.