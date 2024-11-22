Bursa’da fırtına ve yağmurun vurduğu kent merkezinde metro seferleri durdu. Fırtınadan geriye kalan ilginç görüntüler ise kameraya anbean yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası Marmara Bölgesi’ni önce rüzgar, sonra yağmur vurdu. Bursa’da dün gece hızı saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgarda bazı binaların çatılar uçarken, ağaçlar da devrildi. Vakıf Mahallesi’nde bir sürücü aracıyla seyir halindeyken çatıdan kopan parça elektrik tellerinde asılı kaldı. Sürücünün faciayı kıl payı atlattığı anlar kameraya yansırken, rüzgar sonrası bastıran yağmur metro istasyonlarını göle çevirdi. Metro seferleri iptal edilirken, binlerce vatandaş mağdur oldu. Fırtına sonrası ortaya çıkan ilginç görüntüler ise kameraya anbean yansıdı.