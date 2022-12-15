Bursa’daki mesleki ve teknik eğitim kurumlarında fikri mülkiyet ve sınai haklar konusunda başvuru sayısı 5 bini aştı.

Bursa’daki mesleki ve teknik eğitim kurumlarında fikri mülkiyet ve sınai haklar konusunda başvuru sayısı 5 bini aştı.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, mesleki ve teknik eğitim kurumlarındafikrî mülkiyet ve sınai haklar çalışmaları çerçevesinde başvuru sayısında Bursa’da rekor artış sağlandığını kaydederek, "2021 yılında 34 olan başvuru sayısı 163 kat artarak 5 bin 554’e ulaşırken; 10 olan ürün tescil sayısı da 37 kat artarak 373’e yükseldi." dedi.

Bursa’da fikrî mülkiyet konusunda çok önemli mesafe aldıklarını belirten İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür; “Bakanımız Sayın Mahmut Özer liderliğinde yürütülen Bakanlık politikaları çerçevesinde, müdürlüğümüzün koordinasyonundaki iş birlikleriyle okullarımızda yürütülen fikrî ve sınaî mülkiyet çalışmaları, sonuçlarını vermeye başladı. Bursa’da, 2021 yılında 34 olan başvuru sayısı 163 kat artarak 5 bin 554’e ulaşırken; 10 olan ürün tescil sayısı da 37 kat artarak 373’e yükseldi” dedi.

Bursa’daki okullarda geliştirilen ürünler için patentleme, faydalı model ve marka tescillerinde önemli mesafeler alındığını ifade eden Serkan Gür; “Bakanlığımızın politikaları çerçevesinde 2019’da Uluslararası Patent Birliği ile imzalanan iş birliği protokolünün ardından bu alandaki çalışmalar sistematik bir şekilde yürütülmeye başlandı. Tüm resmi ortaöğretim kurumları ile Bilim ve Sanat Merkezlerini de içine alan bu protokoller çerçevesinde; Bursa’da marka-patent konusunda öğretmen ve öğrencilerimize çeşitli eğitimler veriliyor. Bu doğrultuda öğretmen ve öğrencilerimize yönelik önemli farkındalık çalışmaları yapılıyor. Ayrıca patent ve marka konusunda il düzeyinde çeşitli kategorilerde ödüllü yarışmalar da düzenleniyor.” dedi.

Fikrî ve sınaî mülkiyet çalışmalarının bu alanda öğrencilerin gelişimine de önemli katkı sağladığını belirten Serkan Gür; “Yılsonu itibarıyla 8 bin başvuruyu ve askıda olan başvurularımız için sürecin tamamlanmasıyla bin tescili yakalayacağımıza inanıyorum. Bu süreçlere özellikle öğrencilerimizin dâhil edilmesi, onlarda bu alandaki farkındalığı artırmış ve mezuniyetleri sonrasında, bu çalışmalarının tescilleriyle iş hayatlarına başlamaları motivasyonunu da beraberinde getirmiştir. Bu alandaki çalışmalara destek veren, sürece katkı sağlayan tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum.” dedi.