Bursa’da İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana gelen kazada şişe yüklü tır ile tanker çarpıştı. Kazada 2 sürücü de yaralandı.

Kaza, İnegöl-Yenişehir yolu üzeri Yenişehir’in Ayaz mahallesi kavşağında meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan Sürücü yönetimindeki şişe yüklü TIR, ara yoldan çıkan sürücü Ekrem K. Yönetimindeki tanker ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Dorsedeki şişeler yola saçıldı. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sürücülerden biri İnegöl Devlet Hastanesine diğeri Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.