Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla “3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programı” düzenledi.BURSA (İGFA) - Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nun çok amaçlı salonunda gerçekleşen programa, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, STK temsilcileri, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu:

“Bugün, engelli bireylerimizin toplumsal hayatta karşılaştıkları zorlukları anlamak ve bu zorlukların aşılması için farkındalık oluşturmak adına önemli bir gündeyiz. Amacımız, engelli bireylerimizi daha iyi anlayarak onların eğitim ve yaşam kalitesini artırmak için bilinç ve duyarlılığımızı güçlendirmektir.

Eğitimde ve hayatta engelleri ortadan kaldırmayı başardığımızda, kendimizi gerçekten başarılı sayabiliriz. Engelli bireylerimizin hayatın içinde yer aldığını, eğitim süreçlerini sürdürerek topluma katkıda bulunduklarını unutmamalıyız. Bu noktada, bizler İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, diğer sektör temsilcileriyle birlikte, engelli bireylerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Onların neşesini ve yaşama sevincini ne kadar paylaşıp hayata dönük coşkuyu var edebilirsek kendimizi başarılı saymış olacağız.

Bugünün, engelli bireylerimizin daha nitelikli ve erişilebilir imkanlara kavuşması için önemli bir adım olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle, desteklerini esirgemeyen Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve bu alanda emek veren değerli öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.” dedi.

Tarihi Bursa Mehteran Takımı’nın karşılamasıyla açılış yapılan etkinlik özel bireylerin yaptığı resimlerden oluşan sergi ziyareti ile devam etti. Özel öğrenciler tarafından gerçekleştirilen dans gösterileri, ritim ve perküsyon performansları, halk oyunları gösterileri ve “Kiralık Konak” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Özel bireylerin yaptığı resimlerden oluşan serginin açılışı ve standların gezilmesiyle etkinlik sona erdi.