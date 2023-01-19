Bursa’da fabrikada çıkan korkutan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Bursa’da fabrikada çıkan korkutan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, Yenişehir ilçesi Tabakhane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cam şişe üreten fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İşçilerin alevleri görmesi üzerine durum itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık 1 saat müdahale ederek söndürdü. Fabrikada çıkan yangın ise cep telefon kamerasına anbean yansıdı.