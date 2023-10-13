Bursa’da 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin yan binaya sıçradığı yangını itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma sonrası söndürdü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş, Barbaros Mahallesi Orta Cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatı katında bulunan ev eşyalarının olduğu kısımda çıkan alevler kısa süre içerisinde çatıyı sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Büyüyerek yan binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev sahibinin gözyaşlarına boğulduğu anlar kameraya anbean yansıdı.