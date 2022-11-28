Bursa’da bir ev alev alev yanarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Bursa’da bir ev alev alev yanarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Altınova Mahallesi Yunus Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evi saran alevleri yaklaşık yarım saat müdahale sonucu söndürerek, kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.