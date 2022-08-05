Bursa ve Mudanya’nın esnaf teşkilatları başkanları Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi’yi makamında ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Mudanya ilçesinde Kaymakam Ayhan Terzi, esnaf teşkilatlarının başkanlarını kabul etti.

Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkan Vekili Bahri Şarlı’nın Kaymakam Terzi’yi ziyaretine Mudanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, Mudanya Esnaf Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İlhan ile Mudanya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hikmet İlhan eşlik etti.

BESOB ve TESKOMB başkanları, Mudanya’daki esnaflara gösterdiği yakın ilgiden ötürü Kaymakam Terzi’ye teşekkür ederken, başarılı görevinde kolaylıklar diledi. Esnafların toplumun yapı harcı olduğuna dikkat çeken başkanlar Bilgit ve Şarlı, Kaymakam Terzi'nin esnafları ziyaret ederek mevcut sorunların çözümü noktasında gösterdiği hassasiyetin esnaflar adına önemli olduğunu belirtti.

Başkanlarla esnafın genel durumuyla ilgili istişarelerde bulunan Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, esnaf teşkilatları başkanlarının yaptığı nezaket ziyaretinden ötürü memnuniyetini dile getirerek, teşekkür etti.