Bursa’nın Gemlik ilçesinde kullanılmayan eski bir bina alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kullanılmayan eski bir bina alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Gemlik ilçesi Değirmen Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan eski bir binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına yaklaşık yarım saat müdahale ederek kontrol altına aldı. Kullanılmayan evin alev alev yanma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.