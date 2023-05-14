Bursa’da yatağa bağlı veya yürümekte zorluk çeken yaşlı vatandaşlar için ambulanslar seferber edildi. Sağlık görevlileri tarafından evden alınan vatandaşlar, ambulansla oylarını kullanacakları okullara götürüldü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, saat 08.00 itibarıyla 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde ortopedik engelli ve yatağa bağımlı hastaların

vatandaşlık görevlerini yerine getirebilmeleri için tüm imkanlarını seferber etti. Seçimlerde tekerlekli sandalye ve akülü sandalye kullanan ortopedik engelli

vatandaşlar ile yatalak ve yarı yatalak hastalara ücretsiz ulaşım imkanı sağlandı. Belinde rahatsızlık bulunan ve yürümekte güçlük çeken 85 yaşındaki Rahmi Altıkardeş, ihbar hattından sağlık ekiplerine ulaştı. Kolları sıvayan sağlık görevlileri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yapılan plan çerçevesinde toplanma merkezinden çıkarak, birçok rahatlığı olan hastaya uğrarken, Osmangazi ilçesinde ikamet eden Altıkardeş’i de unutmadı. Gülbahçe Mahallesi 9. Çeşme Sokak’ta oturan Altıkardeş, sağlık görevlilerince evden alınıp ambulansla oy kullanacağı okula götürüldü. Vatandaşlara sandığa kadar eşlik eden ekipler, oy kullanmak için girilen kabinin dışında bekledi. Oyunu kullanan Altıkardeş, vatandaşlık görevini tamamladıktan sonra tekrar ambulansla evine götürüldü.