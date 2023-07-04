Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Endonezya Ankara Büyükelçiliği destekleriyle Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Endonezya’dan bir kültür şenliği olan “Eve Yolculuk” programı düzenledi.

Bursa Kent Konseyi ve Endonezya Büyükelçiliği’nin organizasyonu ile hazırlanan programda Endonezya kültürüne ait lezzetler, geleneksel kıyafetler ve danslar sergilenerek, adeta Endonezya rüzgarı estirildi. Milli marşların okunması ile başlayan etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Arif Bayrak, Vali Yardımcısı Yusuf Gökhan Yolcu, Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal, İstanbul Endonezya Geçici Başkonsolosu Fachry Sulaiman, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Bursa İl Göç İdaresi Genel Müdürü Recep Batu ile Bursa’da eğitim gören Endonezyalı öğrenciler katıldı.

Endonezyalı gençleri Bursalılardan ayrı tutmadıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Arif Bayrak, “Türkiye, Endonezya ile yakın ve çok boyutlu ilişkiler içerisindedir. Tarihi bağlar itibariyle de Türkiye ve Endonezya arasında her zaman dostluk üzerine ilişkiler kurulmuştur. Biz Bursa’daki Endonezyalı kardeşlerimizi yabancı olarak değil, kendi halkımız olarak görmekteyiz. Bugün de Bursa Kent Konseyi ve Endonezya Büyükelçiliği’nin katkıları ile düzenlenen etkinlikte sizlerleyiz. “Endonezya ile Bir Gün” programının gerçekleşmesinde katkı sunarak Endonezya kültürünü Bursa’ya taşıyıp şehrimizde Endonezya rüzgarı estirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Yardımcısı Yusuf Gökhan Yolcu de kültür şöleni olan böyle bir etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Endonezyalı gençlerin kültürel kaynaşma sağlayacak önerilerini geri çevirmediklerini belirterek, “Bursa’da misafirimiz olan gençler bize geldiler ve biz kültürümüzü Bursa halkı ile paylaşmak istiyoruz dediler. Baktım ki Endonezyalı gençlerde terbiye var, asalet var, gayret var, çalışkanlık var. Bu çerçeveden yola çıkarak dedik ki size güveniyoruz, en güzelini siz yaparsınız. Kavim kavim oluşturulduk, birbirimizle tanışalım diye. İşte bu gençler de bizi birbirimizle tanıştırmak, kaynaştırmak için bu güzel etkinliği düzenlediler. Hayırlı olsun, emeği geçenleri tebrik ediyorum” diye konuştu.

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal, ise, “Öğrencilerimizin yıl boyunca emek vererek hazırladıkları programda bir aradayız. Aslında 6 Şubat’ta gerçekleşecek olan tanıtım programımız, deprem nedeniyle ertelenmişti. Yaşanan felaketin ardından deprem bölgesine yardım için gittim. Endonezya’dan 400 uzman, depremzedelere yardım için gönderildi ve gönüllü çalıştılar. Hatay’da Endonezya köyü oluşturmayı istiyoruz. Her Türk bize teşekkür ediyor ama teşekkür etmesine gerçekten gerek yok. Endonezyalılar olarak her zorluğumuzda bize ilk el uzatan ve yardım eden Türkiye oldu. Bu Dünya’da çok kardeşlerimiz var ancak bir tane Gardaşımız var. Bizim için Türkiye Gardaş’tır. Türkiye’de kendi memleketimizde gibi hissediyoruz. 24 yıl önce bu kürsüde kendimi tanıtmıştım, vakit çok çabuk geçiyor. Ben bugün Endonezya’ya döneceğim, bu kez vedalaşıyoruz. Kendi memleketimi terk ediyor gibi hissediyorum. Kalbim Türkiye’de olacak. Bursa’da yaşayan Endonezyalılara da ayrıca teşekkür ediyorum, asıl Büyükelçi sizlersiniz. Buradaki Endonezya’nın adı sizlere emanet. Endonezya kültürünü tanıtmamıza imkan veren bu etkinliğin gerçekleşmesine katkı sunan destek verenlere de ayrıca çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

2017 ve 2019 yıllarında düzenlenmiş olan Endonezya ile Bir Gün adlı etkinliğin üçüncüsü düzenlendi. Endonezya’yı ilgi duyan ve merak eden Bursalılar, Kuran-ı Kerim tilaveti, tiyatro gösterisi, geleneksel danslarla keyifli vakit geçirdi.