Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçit direğine bağlanan elektrikli bisiklet aniden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm bisikleti sararken, görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, bisiklet kullanılamaz hale geldi.

Gönen ve Erdek’te ardı ardına deprem

Gönen ve Erdek’te ardı ardına deprem

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