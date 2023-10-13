Uludağ Elektrik, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirdiği Pembe Fatura uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. Ekim ayının “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak anılması sebebi ile bu hastalığa dikkat çekmeyi amaçlayan Uludağ Elektrik, faturalarını pembe renkte tasarlayarak müşterilerine ulaştırıyor. Sağlık, çevre ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlar doğrultusunda toplumda bilinç oluşturmayı amaçlayan firma meme kanserine dikkat çeken Pembe Fatura projesini 2019 yılından bu yana devam ettiriyor. Firma, hizmet verdiği tüm müşterilerine erken tanının önemine dikkat çeken mesajın yer aldığı pembe faturaları gönderiyor. ONKO-DAY’ın pembe partnerlerinden biri olarak 3 milyon müşterisine “Düzenli kontrol ve mamografi sizi meme kanserinden korur.” mesajlı pembe faturaları ulaştıran Uludağ Elektrik, bu çalışması ile dünyada en sık görülen kanser türü olan meme kanserine yönelik farkındalık oluşturuyor.

Şirketin işlem merkezi çalışanları da bu aya özel olarak pembe kurdele ve ONKO-DAY’ın meme kanserine yönelik bilinçlendirme mesajıyla hediye ettiği inci küpeleri takarak konuya dikkat çekmeyi amaçlıyor. Firmanın internet sitesi ve sosyal medya hesapları gibi dijital mecralarda logosunu pembe renkte tasarlayarak, binanın aydınlatmasını da pembe renge çevirerek, tüm platformlarda meme kanserine vurgu yapıyor. Yarısından fazla kadın çalışan oranına sahip olan Uludağ Elektrik, kadınların daha sağlıklı bir geleceğe sahip olmaları için yaptığı çalışmalarla tüm platformlarda meme kanserine farkındalık ışığı yakmaya çalışıyor.