Bursa’nın İnegöl ilçesindeki fabrika inşaatında elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Eğriyol Sokak’taki bir fabrika inşaatında meydana geldi. Fabrikanın asma katında çalışma yapan işçi Burhan Ç. (48) elindeki demir borunun yüksek gerilim hattına teması sonucu akıma kapıldı. Yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: iha