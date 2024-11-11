Bursa’nın meşhur Reyhan pazar yerine yolu düşenler için ekmek arası balık lezzetini tatmak adeta bir ritüel.BURSA (İGFA) - Bursa’nın meşhur Reyhan Pazar yerine yolu düşenler için ekmek arası balık lezzetini tatmak adeta bir ritüel. Fatih Gümüş Usta’nın günlük taze balıklarla hazırladığı bu eşsiz lezzet, balıkseverleri kendine çekiyor.

Üstelik Gümüş Balıkçılık’ta, müşteriler aldıkları balığın lezzetini, sürekli yanan ızgaradan taze bir şekilde beş dakika içinde tatma şansına sahip. Bu tadı deneyimleyenler, mekanın müdavimi olmaktan kendini alamıyor.

Hem ızgarada hem de tavada sunulan bu lezzetler, Fatih Gümüş Usta’nın konukseverliği ve hijyen konusundaki titizliği ile buluşarak unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Reyhan Pazarındaki bu lezzet durağı, kaliteli hizmet anlayışı ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla sizleri bekliyor.