Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür sanat hayatına değer katacak etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Edebiyat ile yazıya meraklı olanların eleştirel okumayı öğrenmesi ve yazı yazma kabiliyetini geliştirmesi amacıyla düzenlenen ‘Edebiyat ve Yazı Kampı’ başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür sanat hayatına değer katacak etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Edebiyat ile yazıya meraklı olanların eleştirel okumayı öğrenmesi ve yazı yazma kabiliyetini geliştirmesi amacıyla düzenlenen ‘Edebiyat ve Yazı Kampı’ başladı.

Edebiyat, sanat ve kültür alanında örnek çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, bir haftalık ‘Edebiyat ve Yazı Kampı’ ile yine bir ilki gerçekleştirdi. Karacaali Gençlik Kampı’nda 3 Ekim’de başlayan ve 1 hafta sürecek kampta, 18-30 yaş arası 25 genç ‘alanında uzman isimlerden’ edebiyat ve yazı üzerine eğitimler alacak.

Hakkı Özdemir yönetimindeki kampta; Prof. Dr. Abdullah Harmancı ‘Çocuk Edebiyatı Nedir, Ne Değildir?’, Prof. Dr. Alâattin Karaca ‘Edebî Dil ve Üslûp’, Ali Ayçil ‘Hikâye Nedir, Ne Değildir?’, A. Ali Ural ‘Deneme Nedir, Ne Değildir?’ ve Beşir Ayvazoğlu da ‘Yazarlık Mesleği ve Yazı Sanatı’ başlıklı seminer verecek. Dr. Celâl Fedai ‘Eleştirel Okuma Nedir?’, Hakkı Özdemir ‘Roman Nedir, Ne Değildir?’, Hüseyin Akın ‘Şiir Nedir, Ne Değildir?’, Mehmet Nuri Yardım ‘Edebî Türler’, Dr. Necmettin Turinay ‘Yazarın/Yazının Amacı Nedir?’, Osman Özbahçe ‘Eleştiri Nedir, Ne Değildir?’, Sedat Demir ‘Edebiyatın Merkezi Ne(resi)dir?’, Selçuk Küpçük ‘Dergiciliğin Edebiyat İçin Önemi Nedir?’ ve Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Özsaray da ‘Edebiyatın Faydası Nedir?’ başlıklı seminerleri ile genç yazarlara ışık tutacak.

Seminerlere ilave olarak Abdülhak Şinasi Hisar’ın ‘Fahim Bey ve Biz’, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Beş Şehir’, Attila İlhan’ın ‘Hangi Batı?’, Cemil Meriç’in ‘Bu Ülke’, Hüseyin Nihal Atsız’ın ‘Ruh Adam’, Refik Halid Karay’ın ‘Memleket Hikâyeleri’ ve Yahya Kemâl Beyatlı’nın ‘Kendi Gök Kubbemiz’ adlı eserleri tahlil edilecek.

Gençlerin nitelikli zaman geçirip, kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak kampın sonunda katılımcılara ‘katılım belgesi’ verilecek.