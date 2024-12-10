Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Başlangıçlar’ temasıyla bu yıl ilki düzenlenen Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali, üç gün boyunca dünya çapında tanınan pek çok yazarı edebiyatseverlerle buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 5-8 Aralık tarihleri arasında ‘Başlangıçlar’ temasıyla bu yıl ilkini düzenlediği Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali, edebiyat tutkunlarını kentte buluşturdu. Rachel van Kooij’den Şebnem İşigüzel’e, Marek Sindelka’dan Gaye Boralıoğlu’na kadar yerli ve yabancı birçok önemli yazar, 3 gün boyunca Tayyare Kültür Merkezi, Setbaşı Şehir Kütüphanesi ve Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi’nde Bursalılarla buluştu. Festival kapsamında genç yazar adayları ve çocuklara yönelik atölyeler de düzenlendi. Hayatlarına dokunan hikâyeleri, eserlerinin ardındaki dünyaları Bursalılar için anlatan yazarlar, edebiyatın birleştirici gücünü ve evrenselliğini bir kez daha göstermiş oldu. Yoğun katılımın olduğu festival, önümüzdeki yıllarda da düzenlenmeye devam edilecek.