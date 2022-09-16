BKMKİTAP, tüm toplantı ve etkinliklerin gerçekleştirilebileceği vip toplantı salonu ve konferans alanlarıyla Bursa’da düzenlenen etkinliklerin yeni adresi oldu.

BKMKİTAP, tüm toplantı ve etkinliklerin gerçekleştirilebileceği vip toplantı salonu ve konferans alanlarıyla Bursa’da düzenlenen etkinliklerin yeni adresi oldu.

Avrupa’nın en büyük kitabevi BKMKİTAP, Bursa’da etkinlik düzenlemek isteyenlere yeni bir alan sundu. Milyonlarca kitaba ev sahipliği yapan şubelerinde, misafirlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak vip toplantı salonu ve konferans alanları açtı. Etkinlikler için ikram seçenekleri, ücretsiz otopark gibi fırsatlar sunuyor. Sağladığı fırsatlar, geniş ve ferah vip toplantı salonu ve konferans alanlarıyla Bursa’daki etkinliklerin yeni adresi oldu.