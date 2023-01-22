Rock müziğinin sevilen gruplarından Duman, Bursa’da konser verdi. Hayranları ile bir araya gelen Duman grubu sevilen şarkılarını seslendirdi.

Rock müziğinin sevilen gruplarından Duman, Bursa’da konser verdi. Hayranları ile bir araya gelen Duman grubu sevilen şarkılarını seslendirdi.

Duman, Bursa’da hayranlarıyla buluştu. Bursa’da bir mekanda gerçekleşen konser öncesinde Bursalılar uzun kuyruklar oluştururken, mekanı tamamen doldurdu. Bursa konserine grubun her yaştan hayranı yoğun ilgi gösterdi.

Grup konserde, sevilen şarkılardan oluşan geniş bir repertuvara yer verdi. Duman, ‘Senden Daha Güzel’, ‘Aman Aman’, ‘Sor Bana Pişman Mıyım?’ gibi dillerde yer edinen şarkılarını seslendirirken, Bursalılar da coşkuyla şarkılara eşlik etti.

Gençlerin ağırlıklı olduğu konserde, solist Kaan Tangöze, Bursalılara teşekkür ederken, ünlü grup uzun süre ayakta alkışlandı.