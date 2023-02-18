Hz. Muhammed’in (SAV) Mescid-i Aksâ’dan miraca yükselişinin sene-i devriyesi olan Miraç Kandili’nde Bursalılar özellikle selatin camilere akın ederken, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş da kandil coşkusunu İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Cami’de vatandaşlarla birlikte yaşadı.

Hz. Muhammed’in (SAV) Mescid-i Aksâ’dan miraca yükselişinin sene-i devriyesi olan Miraç Kandili’nde Bursalılar özellikle selatin camilere akın ederken, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş da kandil coşkusunu İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Cami’de vatandaşlarla birlikte yaşadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilde büyük yıkımlara yol açan depremlerde hayatını kaybedenler için Bursa’daki camilerde kuran-ı kerim ve yasin-i şerifler okundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Miraç Kandili nedeniyle İnegöl’de katıldığı programın ardından vatandaşlara ‘İlçe Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte’ helva ikram etti.

Bursalılar, Miraç Kandili nedeniyle kentteki camilere akın etti. Hz. Muhammed’in (SAV) Mescid-i Aksa’dan göğe yükselip Yüce Allah’tan vahiy almasının yıldönümü, tüm İslam alemi ve yurtta olduğu gibi Bursa’da da birlik ve beraberlik içerisinde kutlandı. Camilere akın eden Bursalıları böylesi önemli gecede Büyükşehir Belediyesi de yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Miraç Kandili’ni İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Camii’nde vatandaşlarla birlikte eda etti. Başkan Aktaş, ‘programın ardından’ cami dışında sohbet edip kandillerini kutladığı vatandaşlara helva ikram etti. Kahramanmaraş depreminden etkilenen vatandaşlar için arama kurtama çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Aktaş, kandil akşamı da depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Alinur Aktaş, şunları söyledi;

“3 ayların içerisindeyiz ve bu akşam Miraç Kandili’nin sene-i devriyesi. Kandiliniz mübarek olsun. Bu akşam İnegöl’deyiz ve namazımızı burada kıldık, helvalarımızı dağıttık. İçimizde buruk bir şekilde kandil sevinci yaşıyoruz ama depremin yaralarını sarmak, var olan sorunları tamir etmek görevimiz. Bugün depremin 12. günü 2 depremin acısını da hala ülke olarak yaşıyoruz. Gerçekten büyük afet. Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin tüm kurumlarıyla, yerel yönetimlerimizle, bakanlıklarımızla, valilerimizle, kaymakamlarımızla, hayırseverlerimizle el birliği içerisinde inşallah bu yaraları en kısa sürede sarıp, gerekli dersleri çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. Yaralılara şifa, vefat edenlere rahmet, ayakta kalanlara rabbim sağlık ve sıhhat versin diyorum” dedi.