Oklahoma Eyalet Üniversitesi, Doğal Kaynak Ekolojisi ve Yönetim Bölümü üyesi Prof. Dr. Salim Hızıroğlu, “Doğru Kariyer Planlaması ve ABD’de Yükseköğrenim Fırsatları” semineri ile öğrencilerle buluştu. Prof. Dr. Hızıroğlu sunumunda, kariyerin doğru şekilde nasıl organize edileceğinin ipuçlarını verirken, ABD’deki yükseköğrenim fırsatlarını da paylaştı.BURSA (İGFA) - Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da düzenlenen seminere; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Oklahoma Eyalet Üniversitesi, Doğal Kaynak Ekolojisi ve Yönetim Bölümü üyesi Prof. Dr. Salim Hızıroğlu, “Doğru Kariyer Planlaması ve ABD’de Yükseköğrenim Fırsatları” başlıklı seminerde, kariyerin doğru inşa edilmesinin öneminden bahsetti. Öğrencilerin,kariyerini şekillendirmeye üniversite 2’nci sınıftan itibaren başlaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Hızıroğlu, “Ne yapmak istediğinize henüz üniversitenin ilk yıllarında karar vermeniz, kariyerinizin sağlıklı şekilde ilerlemesini sağlayacaktır. Bu sıralardayken, girişimci mi olacaksınız, özel sektörde mi çalışacaksınız yoksa akademik kariyer mi yapacaksınız sorularının yanıtını bulmanız gerekiyor. Kararınızı verdikten sonra ise nasıl bir yol izleyeceğinizi tüm parametreleri optimize ederek, kısa ve uzun vadeli planlarınızı yapmanızda fayda var. Dış etmenler belki planınızı biraz kaydırabilir ama en azından nerede olacağınızı kestirmeniz gerekli” dedi.

İki Önemli Parametre: Kişilik ve Çevre

İş ortamında sağlıklı bir kariyer elde edebilmek için iki önemli parametre olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Salim Hızıroğlu, “Bunlardan birincisi kişilik, ikincisi ise çevredir. İlk parametrede kişiliğinize uygun bir meslek seçip çalışmalısınız. Dakik, profesyonel, organize ve çalışkan bir kişiliğe sahip olmanız size artı getirecektir. İkinci parametreye baktığımızda ise mutlu olduğunuz, kişiliğinize uygun bir çevrede çalışmalısınız. Mutlu olmadığınız ortamda, kariyerinizde ilerleme sağlayamazsınız” diye konuştu.

“Sürdürülebilir İlişkiler Kariyerinize Katkı Sağlar”

Kariyer süresince yapılabilecekleri anlatan Prof. Dr. Hızıroğlu, “Esnek olun, fazla iş yapmaktan kaçınmayın, paylaşmaya istekli olun çünkü paylaşınca değerlenen tek şey bilgidir. Ulaşılabilir olun, iş ve aile hayatınızı dengeleyin. En önemlisi network geliştirin ve bu ilişkilerinizi sürdürülebilir hale getirin. Çünkü bu sürdürülebilir ilişkileriniz kariyerinize katkı sağlayacaktır. Kariyerinizde bu iki noktayı asla unutmayın: Yalnızca gerçeklere odaklanın ve önyargılı olmayın. Öte yandan her zaman egonuzu kontrol etmeye çalışın. Gücü elinize aldığınızda egonuzu doğru şekilde yönlendirirseniz, daha sağlıklı bir kariyeriniz olacaktır. Ve şunu unutmayın ki kariyerin kısa bir yolu yoktur” ifadelerini kullandı.

ABD’de Eğitim İçin İzlenecek Yollar

ABD’deki yükseköğrenim fırsatları ve izlenebilecek yollar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Hızıroğlu, okulların sistemlerinden, aranan kriterlerden ve burs imkânlarından bahsetti. ABD’deki yükseköğretim kurumlarının fiziki ve akademik durumlarını da anlatan Hızıroğlu, öğrencilerden gelen soruları tek tek yanıtladı. Program, Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar’ın, Prof. Dr. Salim Hızıroğlu’na teşekkür belgesi takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.