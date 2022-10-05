Bursa’nın Gemlik ilçesinde bebeği ve bebek arabasıyla dilencilik yapan yabancı uyruklu şahıs zabıta ekiplerine direndi. Bursa’dan dilenmek için özel otomobiliyle Gemlik’e geldiği belirlenen şahsın üzerinden 500 lira ve bıçak çıktı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bebeği ve bebek arabasıyla dilencilik yapan yabancı uyruklu şahıs zabıta ekiplerine direndi. Bursa’dan dilenmek için özel otomobiliyle Gemlik’e geldiği belirlenen şahsın üzerinden 500 lira ve bıçak çıktı.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle halk pazarının kurulduğu günlerde dilenmeye gelen dilencilerle mücadeleye devam ediyor.

Gemlik Belediyesi whatsapp hattına gelen ihbarda Dr. Ziya Kaya Mahallesi, 2. Aralık Sokak’ta başka bir bölgeden dilenmek için Gemlik’e gelen ve yanındaki çocuğu kullanarak halkın duygularını istismar etmeye çalışan yabancı uyruklu şahıs bildirildi. 4 yaşındaki bebeği ve bebek arabasıyla dilenen 30 yaşlarındaki şahsa zabıta ekipleri müdahale etmek istedi. Bunun üzerine zabıtaya direnen ve ceketinin cebinde bulunan bıçağı çıkarmaya çalışan şahıs, ekiplerin erken müdahalesi sonucu herhangi bir yaralanma olayı meydana gelmeden durdurularak polis ekiplerine haber verildi.

Şahsın üzerinde yapılan aramada 500 lira nakit çıkarken, şahıs Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesinden cezai işlem uygulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Göç idaresinin suça karışan ya da dilencilik yapan yabancı şahısları sınırdışı işlemleri başlattığı da öğrenildi.