İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü ve Medya Derneği işbirliği ile “Dezenformasyonla nasıl mücadele edilir?” konulu panel düzenledi. Bursa’daki yerel basın temsilcilerinin ilgiyle takip ettiği programda, panele katılan konuklarla bilgi alışverişi yapıldı.

İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü ve Medya Derneği işbirliği ile “Dezenformasyonla nasıl mücadele edilir?” konulu panel düzenledi. Bursa’daki yerel basın temsilcilerinin ilgiyle takip ettiği programda, panele katılan konuklarla bilgi alışverişi yapıldı.

İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü ve Medya Derneği, Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde gerçekleşen panel “Dezenformasyonla nasıl mücadele edilir?” konusu işlendi. Panele Dezenformasyonla Mücadele Koordinatörü İdris Kardaş, Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, Daily Sabah Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Çelik, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Erhan Sevenler katılım gösterdi. Yerel basının ilgiyle takip ettiği programda konuklar yerel basın temsilcilerine tecrübelerini anlatırken, “Dezenformasyonla nasıl mücadele edilir?” sorusuna cevap arandı.

Türkiye’de son zamanlarda yoğun bir şekilde dezenformasyona maruz kalındığının altını çizen İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, “İletişim Başkanlığımızın Medya Derneği ile iş birliğiyle yürüttüğü ‘Yerel Medya Buluşmaları’ projesi çerçevesinde, bugün Bursa’da yerel medya temsilcileri ile geldik. Proje Bursa Bölge Müdürlüğümüzün de içinde yer aldığı 9 ayrı bölgede uygulanmaktadır. Bugün burada ele alınacak konu ‘Dezenformasyonla nasıl mücadele edilir?’. Son yıllarda cumhurbaşkanımızın vizyoner bakış açısı, Türkiye’nin küresel ve bölgesel ölçekteki politika tercihleri ve buna benzer hamleler neticesinde Türkiye’nin yoğun bir şekilde maruz kaldığı bir durum söz konusu. Dolayısıyla cumhurbaşkanımızın iletişim seferberliği çağrısıyla İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un vizyoner üreticiliğiyle ortaya koydukları geliştirilmekte olan Türkiye İletişim Modeli’nin çok önemli bir sac ayağını teşkil eden Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü faaliyetleri yoğunluğu olmuştur. Bugün Dezenformasyonla Mücadele Koordinatörü İdris Kardaş da aramızda. Hem İdris Kardaş, Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, Daily Sabah’tan Mehmet Çelik ve Anadolu Ajansı’ndan Erhan Sevenler’in mesleki tecrübeleri ile burada bir panel şeklinde karşılıklı fikir alışverişi yapılarak müzakere ortamında bu konular ele alınacak” şeklinde konuştu.