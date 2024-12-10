Bursa Osmangazi Belediyesi Hasan Âli Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi’ne ders çalışmaya gelen öğrencilere ücretsiz çorba ikramı başladı.BURSA (İGFA) - Açıldığı günden itibaren 7’den 70’e herkesin yoğun ilgi gösterdiği Hasan Âli Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi’ne gelen öğrencilere Osmangazi Belediyesi, ücretsiz çorba dağıtımı yapmaya başladı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın talimatıyla, Hasan Âli Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nde Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından her gün 16:00 ve 17:00 saatleri arasında çorba ikram ediliyor.

Osmangazi Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden öğrenciler, “Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a bizlere böyle güzel bir çalışma ortamı sunduğu için çok teşekkür ederiz. Burada bulunan kitaplardan istifade ediyoruz. Üst katında bulunan Genç Kafe’de uygun fiyata kahve içerek sosyalleşiyoruz. Artık ders çalışmaya kütüphaneye gelen öğrencilere ücretsiz çorba dağıtımı yapılmaya da başladı. Bu güzel hizmetlerden dolayı Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkür ederiz” dedi.