Bursa’da kent merkezinden geçen dereleri ıslah edip muhtemel sel baskınlarına karşı güvenli hale getiren, dere kenarlarını ise birer yaşam alanına dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, Gökdere ve Hacivat’ın ardından Balıklıdere’de de ıslah çalışmalarına hız verdi. Balıklıdere ıslah projesi ile hem dere yatağı güvenli hale gelecek hem de bölgeye 35 bin metrekarelik yeni yaşam alanı kazandırılmış olacak.

Bursa’da kent merkezinden geçen dereleri ıslah edip muhtemel sel baskınlarına karşı güvenli hale getiren, dere kenarlarını ise birer yaşam alanına dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, Gökdere ve Hacivat’ın ardından Balıklıdere’de de ıslah çalışmalarına hız verdi. Balıklıdere ıslah projesi ile hem dere yatağı güvenli hale gelecek hem de bölgeye 35 bin metrekarelik yeni yaşam alanı kazandırılmış olacak.

Bursa’da ulaşım sıkıntısına köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemlerden yeni yollara kadar birçok alanda yürüttüğü yatırımları bir bir hizmete sokan Büyükşehir Belediyesi, akıllı kavşaklardan yeni köprülere kadar çok sayıda proje ile ulaşıma nefes aldırıyor. Özellikle Ankara-İzmir karayolunu yüklerinden arındırmak ve alternatif güzergahlar oluşturmak amacıyla geçtiğimiz günlerde Otosansit ile Değirmenönü mahallelerini birbirine bağlayan Balıklıdere Köprüsü’nün temelini atan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Balıklıdere’de ıslah çalışmalarına start verdi. BUSKİ marifetiyle yürütülen Yiğitler, Şirinevler ve Değirmenönü mahallelerindeki dere ıslahı ve imalatlarıyla birlikte yağmur ile sel sularının yerleşim yerlerine zarar vermesi önlenmiş olacak. Çalışma ile birlikte Balıklıdere’nin yatağı trapez kesitli taş perde yapılarak, akış güzergâhı düzenlenecek. Bu sayede, dere yatağı kıyısında oluşacak su taşkınları engellenecek. Düzenleme ve ıslah çalışmalarıyla birlikte 35 bin metrekarelik alan taşkından çıkarılarak, düzenlenip park-yürüyüş ve dinlenme alanları olarak halkın kullanımına açılacak.

Kronik sorunlara köklü çözüm

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve mahalle muhtarlarıyla birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Bursa’nın her geçen gün gelişen ve büyüyen bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, 70’li yıllarda yoğun göç alarak hızla büyüyen Yıldırım’ın alan bakımından en küçük ilçe olmasına karşın şehrin ikinci büyük yerleşim bölgesi olduğunu hatırlattı. Kentsel dönüşümler, yeni açılan yollar, dere ıslahları ve köprülerle şehri ve trafiği rahatlatmak adına ciddi çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Başkan Aktaş, “Tüm bunlar, bugünü değil geleceği inşa etmek ve kronik sıkıntılara kökten çözüm üretmek adına yapılıyor. Kısa süre önce Balıklıdere Köprüsünün temelini attık. Şimdi de dere ıslah çalışmalarını başlattık. Bölgeye kazandırılacak yeşil alanı, hem halkımızın kullanımına açacağız hem de derenin akışını düzenleyeceğiz. Dere ıslahını bir yıl içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Balıklıdere Köprüsü özelinde ise Cumalıkızık ile Değirmenönü mahalleleri arasındaki geçiş, Ankara-İzmir Yolu üzerinden sağlanıyor. Bu da yol üzerinde trafik sıkışıklığına sebep oluyor. Bu sebeple, iki mahalleyi birbirine bağlamak ve bölge trafiğini rahatlatmak amacıyla 20,60 metre genişliğinde 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli, 120 metre uzunluğunda 4 açıklıklı köprü inşa etmeye başladık. 25 metre ayak yüksekliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı en yüksek köprü olma özelliğine sahip. Çalışmayı 4 ay içerisinde bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

Tarihi çalışmalar

Yapılanların Yıldırım özelinde tarihi çalışmalar olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, proje bittiğinde vatandaşların mutlu olacağı ve mahallelerinde yaşamaktan keyif alacağı ortamı oluşturacaklarını ifade etti. Zaman içerisinde gelişen yoğunlukların giderilmesi amacıyla Yıldırım Belediyesi ile birlikte yeni çalışmalar yürüteceklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Bizim Bursa’yla alakalı aşkımız var. Heyecanımız var. Yıldırım’ı değiştirme hedefimiz var. Radikal bir değişim ve dönüşüm gerçekleştireceksek, bu çalışmaları tek tek hayata geçirmeliyiz. Hem Balıklıdere Köprüsü hem de dere ıslah çalışması bitirilip yeni yeşil alanlar kazandırıldığında, ne kadar güzel bir iş yaptığımız ortaya çıkacaktır. İşbirliği içerisinde Yıldırım’ı daha üst standartlara taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Gönül birliği

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da şehrin gelişimi için yapılan çalışmalara verdiği destekler nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne, BUSKİ’ye ve Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Büyükşehir ile Yıldırım belediyelerinin el ve gönül birliğiyle çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Yılmaz, “Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı en yüksek köprü olma özelliğine sahip Balıklıdere Köprüsü’nde çalışmalar hızla sürüyor. Kısa zamanda proje tamamlanarak, bölgeye alternatif güzergah kazandırılmış olacak. Bunun yanında peyzaj çalışmalarıyla yeni kent parkları oluşturulacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.