Ünlü sanatçı Mahmut Tuncer ve sosyal medya fenomeni ciğerci Ali Koçak Bursa’da misafir edilen depremzedeler için anlamlı bir gece düzenledi.

Ünlü sanatçı Mahmut Tuncer ve sosyal medya fenomeni ciğerci Ali Koçak Bursa’da misafir edilen depremzedeler için anlamlı bir gece düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Bursa’da misafir edilen depremzedeler için moral yemeği düzenlendi. Sanatçı Mahmut Tuncer ve Ali Koçak tarafından düzenlenen etkinlikte 300’e yakın depremzede akşam yemeğinde buluştu. Geceye AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fuat Alpaslan da katıldı. Tuncer ve Koçak depremzede aileler ile birlikte tek tek ilgilendi.

Yaşadıkları şehirlerde yaptıkları işlerle ilgili form doldurulan vatandaşların Bursa’da da işlerini devam ettirebilmeleri için yeni bir proje hayata geçirildi. Gece sonunda çocuklara giysi ve diğer ihtiyaçları konusunda destekte bulunuldu.

Anlamlı gecenin sonunda Tuncer ve Koçak belirli aralıklarla bu etkinliğin devam edeceğini ve depremzede ailelerinin sürekli yanlarında olduklarını dile getirdi.