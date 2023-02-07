Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bursa’daki vatandaşlar ve resmi kurumlar yardım için yarıştı. Bursa’dan deprem bölgesine 93 tır yardım malzemesi, 100 iş makinesi, 100’den fazla hekim ve 2 tır ilaç yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bursa’daki vatandaşlar ve resmi kurumlar yardım için yarıştı. Bursa’dan deprem bölgesine 93 tır yardım malzemesi, 100 iş makinesi, 100’den fazla hekim ve 2 tır ilaç yola çıktı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep’te koordinasyonla görevlendirilmesinin ardından, Bursa’da yardım seferberliği başlatıldı. AFAD Koordinasyon Merkezinde toplanan yardımlar burada görevliler ve gönüllü vatandaşlar tarafından cinsine göre ayrılıp paketlenerek tırlara yükleniyor. Gıda, giyim, temel ihtiyaçlarla dolan tırlar vakit kaybetmeden deprem bölgesine hareket ediyor. Depoda bir yandan gelen yardımlar indirilirken diğer taraftan ise sınıflara ayrılan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderiliyor.

Yardımların toplanıp gönderildiği koordinasyon merkezini ziyaret eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, çalışmaları yerinde incelerek burada açıklama yaptı.

Yardımların yola çıktığı bölgede açıklama yapan Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Millet olarak büyük bir imtihandan geçiyoruz. Son yüzyılın en büyük afetini yaşıyoruz. 10 ilimizi etkisi altına alan oradaki hayatı ve yaşamı durduran bir hadiseyle karşı karşıyayız. Çok şükür milletimizin bu derece vicdani duygularla hareket etmesi bu tür yardımlara katkı sağlaması bizler için çok önemli bir husus, Bursa olarak İç İşleri Bakanlığımız ve Afet Koordinasyon Merkezinin görevlendirmesiyle valimiz ve büyükşehir başkanımıza öncelikli olarak Gaziantep bölgesi verilmişti. Valimiz ve başkanımız dünden itibaren bölgedeler, buradaki koordinasyonu sağlıyorlar, bizde Bursa olarak büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle ciddi manada çaba sarf ediyoruz. Gönüllülerimiz bu konuda cansiperane şekilde ciddi manada emek sarf ediyorlar. Bursa iş dünyamıza, vatandaşlarımıza ve STK kurumlarına çok teşekkür ediyoruz. Ciddi manada yardım yardımları oldu. Bursa Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizden dünden itibaren 93 tır ve yüze yakın iş makinemiz yola çıktı. AFAD olarak Bursa’dan 646 personel ve 116 araçla yola çıktı. İl Sağlık Müdürlüğümüz 100’den fazla hekimimizi ve 2 kamyon ilacı deprem bölgesine gönderdi" dedi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik ise, "Bursa olarak büyük bir yardım seferberliği var yardımda bulunan herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştular.