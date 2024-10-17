Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde, 'Mesudiye Defne Alanı Rehabilitasyonu' ve 'Defne Faydalanma Planı' hazırlık hazırlık çalışmaları teknik bilgilendirme gezisi ile başladı.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, teknik gezi ile Mesudiyeli kooperatif üyeleri ve vatandaşlar, mahallede potansiyel defne sahalarının iyileştirilmesi ve bilinçsiz üretimin önlenmesi için "Mesudiye Defne Alanı Rehabilitasyonu" ve "Defne Faydalanma Planı" hazırlık çalışmaları hakkında bildirildi.

Bursa Orman İşletme Müdürlüğü Mudanya Orman İşletme Şefliğinde yapılan bilgilendirmenin ardından Karacabey Orman Müdürlüğü Yeniköy Orman İşletme Şefliği'nde iyi uygulama örnekleri yerinde incelendi.

Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Adem Parlak, yapılacak iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi verirken, çalışmaların 3 yılda tamamlanmasının planlandığını, yaklaşık 1100 hektar verimsiz alanda biyoçeşitliliğin devamlılığını garanti altına alarak defne lehine yapılacak çalışmaları, faydalanmanın düzenlenmesini ve defne yaprağı üretiminde, kurutulması ve pazarlanmasında dikkat edilmesi gereken konuları anlattı.

EĞİTİMLER SÜRECEK

Sürdürülebilir ve verimli defne yaprağı üretimi için "Faydalanma Planları" hazırlanacak ve üreticilere yönelik defne yaprağı üretim teknikleri, kurutma ve pazarlama konularında eğitim verilecek.

Çalışmalar tamamlandığında 2010 yılından bu yana iyileştirme çalışmalarına konu edilen Karacabey ve Mustafakemalpaşa defne sahalarında olduğu gibi verimsiz ve atıl sahaların rehabilitasyonu ile potansiyelinin ortaya çıkarılması, hem yöre halkına hem de ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bilgilendirmenin ardından Bölge Müdürlüğümüzde 2010 yılında iyileştirme çalışmalarına konu edilen Karacabey Kurşunlu Defne Rehabilitasyon sahasına geçildi. Karacabey Orman İşletme Müdürü Serdar Yazıcı Mesudiye’li üreticilere Karacabey Kurşunlu Defne Rehabilitasyonu ve hasılat planının uygulanması hakkında bilgi verdi. Karacabey Kurşunlu kooperatif başkanı ve üyeleri, bölgelerinde defne üretiminin nasıl gerçekleştirildiğini uygulamalı olarak gösterdiler, kurutma ve pazarlama imkanlarını istişare ettiler.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü olarak yöre halkının ekonomik gücüne katkı sağlamak adına tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz. Bu çalışmalar bilimsel ve tekniğine uygun yapıldığında daha az emek ve daha fazla gelir elde etme yönünde önemli katkı sağlayacaktır.