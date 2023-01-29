Bursa’da tarlada define arayan şüpheliler jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Bursa’da tarlada define arayan şüpheliler jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma bir tarlara definecilerin izinsiz bir kazı yapacağı şeklinde istihbarat aldı. Bunun üzerine hemen harekete geçen ekipler, bölgede yaptığı incelemelerde şüpheli bir aracın gezdiğini tespit etti. Kazı yapılan alana operasyon yapan ekipler, şüpheli E.G. (46) ve D.K.’yi (23) gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan araştırmalarda ise 1 jeneratör, hilti, 4 tane kazma, 4 adet kürek, 25 metre elektrik kablosu, 2 tane manivela çubuğu, demir şiş, balyoz, 3 tane hilti ucu ele geçirildi.

Şüpheliler ve ele geçirilen malzemeler İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Şüphelilerin burada ifadesinin alınmasının ardından tarla sahibi H.A. (46) Boyalıca Mahallesi’nde bulunan evinde gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, H.A. ve E.G. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, D.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.