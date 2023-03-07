Bursa’nın İznik ilçesinde bir çiftin düğün merasiminde damada 5 litrelik teneke zeytinyağı takı olarak takıldı. Arkadaşların bu şakası damat ve gelini güldürdü.

Bursa’nın İznik ilçesinde bir çiftin düğün merasiminde damada 5 litrelik teneke zeytinyağı takı olarak takıldı. Arkadaşların bu şakası damat ve gelini güldürdü.

İznik ilçesinde Eda ve Emre Fıçıcı çiftçi İznik Zeytin Kooperatifi’nin düğün salonunda dünya evine girdi. Takı merasimi başlayınca çiftin arkadaşları takı olarak 5 litre zeytinyağını damadın boynuna astı. Kurdele ile süslenen zeytinyağını gören çiçeği burnunda çift, arkadaşlarının bu şakasına gülerek karşılık verdi. Hatıra fotoğrafının çekilmesi ile düğün kaldığı yerden devam etti. 5 litre zeytinyağın piyasa fiyatı ise 600 liradan başlıyor.