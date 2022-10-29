Cumhuriyet’in ilanının 99. yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Bursa’da da büyük coşkuyla kutlandı. Denizde onlarca vatandaş tekneleriyle coşkuya ortak oldu. O anlar havadan böyle görüntülendi.

Cumhuriyet’in ilanının 99. yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Bursa’da da büyük coşkuyla kutlandı. Denizde onlarca vatandaş tekneleriyle coşkuya ortak oldu. O anlar havadan böyle görüntülendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, Bursa’nın Mudanya ilçesinde onlarca vatandaş kendilerine ait teknelerde coşkuyu denize taşıdı. Denize taşan kortej renkli görüntülere sahne oldu. Coşkuya dahil olan teknedeki vatandaşlar mütareke binasının önünde durarak saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı’nın okudu. Ardından meşalelerle, bayraklarla çeşitli gösteriler yaparak alandan ayrıldı. O anlar havadan böyle görüntülendi.