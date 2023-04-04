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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi tarafları polis merkezine götürdü.

Edinilen bilgiye göre, çocuklarının anlaşmazlığı nedeniyle kadınların arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, kadınlar yol ortasında kavga etmeye başladı. Bir süre kavga eden kadınları çevrede bulunan insanlar ayırdı.

Bursa’da çocukların kavgasına büyükler dahil olunca ortalık daha da karışırken, kavga anı cep telefon kamerasına yansıdı.

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