Bursa’da üşüdükleri için çocuk parkında ateş yakmak isteyen gençler parkta bulunan malzemeleri yaktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, parkta maddi hasar oluştu.

Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre parkta oturan bir grup genç üşüdükleri için ateş yaktı. Kısa sürede büyüyen ateş, parkta bulunan malzemelere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, parkta maddi hasar oluştu.