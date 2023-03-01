Bursa’da bir kişi, aynı daireyi paylaştığı ev arkadaşını ve köpeğini, 3 gün sonra da aynı mahalledeki eczanede çalışan kalfayı öldürüp otomobilini gasp etti. İstanbul’da yakalanan zanlı Bursa’ya getirilirken, cansız bedeni kendisine ait otomobilde bulunan eczacı kalfası gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bursa’da bir kişi, aynı daireyi paylaştığı ev arkadaşını ve köpeğini, 3 gün sonra da aynı mahalledeki eczanede çalışan kalfayı öldürüp otomobilini gasp etti. İstanbul’da yakalanan zanlı Bursa’ya getirilirken, cansız bedeni kendisine ait otomobilde bulunan eczacı kalfası gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bursa’da eczacı kalfası Serdar Ergün’den (47) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulunarak, en son Ahmet Burak D. isimli kişiyle görüldüğünü söyledi. Çalışma başlatan polis ekipleri, şehir güvenlik kameralarından Serdar Ergün’e ait 16 BT 773 plakalı mavi renkli Seat Leon marka otomobilin İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçti. Harekete geçen ekipler, Büyükçekmece ilçesi Sinanoba Mahallesi Ertekin Caddesi üzerinde seyreden otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü Ahmet Burak D.’yi (41) yakalayan ekipler, otomobilde yaptıkları aramada bir tabanca ve Serdar Ergün’ün cesedini battaniyeye sarılı ve başından vurulmuş halde bagajda buldu. Şüphelinin öldürdüğü eczacı kalfasının cesedini araca yükleyip 200 kilometre yolculuk yaptığı öğrenildi.

Serdar Ergün’ün cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından Karaman Yeni Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığı’nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Cinayet zanlısı ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.