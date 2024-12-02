Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin ‘yeşil’ kimliğini öne çıkarmak hedefiyle park, bahçe, meydan ve refüjlerde düzenleme çalışmalarını sürdürürken, yol kenarlarındaki ağaçlara da kış bakımı yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin tüm yeşil alanlarını kışa hazırlıyor. Çalışmalar kapsamında Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali, Gürsu Atatürk Caddesi, Erdem Saker Botanik Parkı ve ana arterlerdeki çınar ağaçlarının bakım ve budama işlemleri yapıldı. Kentin görsel kimliğini ön plana çıkarmak için yoğun mesai harcayan ekipler, önümüzdeki günlerde de farklı noktalarda bakım ve budama işlemlerini sürdürecek.