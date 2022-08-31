Bursa’da bir çiftlikte bulunan restoran binası alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, restoran kullanılamaz hâle geldi.

Bursa’da bir çiftlikte bulunan restoran binası alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, restoran kullanılamaz hâle geldi.

Olay, Merkez Nilüfer İlçesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesinde bulunan bir çiftliğin restoran kısmında meydana geldi. İddiaya göre Salim U. ile ortağı S.Y aralarında henüz bilinmeyen bir sebeple anlaşmazlık yaşadı. Bunun üzerine S.Y gece saatlerinde gelerek, S.U’ya ait çiftliğin restoran kısmını ateşe verdi. Restoranın yandığını gören çiftlik çalışanları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Zaman zaman çökmelerin de yaşandığı restoran, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Öte yandan, kullanılamaz hâle gelen restoranda alevlerden ya da dumandan etkilenen kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar sürerken, polis ekipleri restoranın kundaklandığı iddia edildiği S.Y’nin yakalanması için çalışma başlattı.