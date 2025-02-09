Bursa’da çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü için yağmura, çamura ve zorlu parkura rağmen yarıştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı, Bursa Millet Bahçesi’nde gerçekleşen eş taşıma yarışması düzenlendi. Birçok çiftin katıldığı yarışmada renkli anlar kameralara yansıdı. Zorlu parkurların olduğu yarışmada eşler kıyasıya rekabet ederken yere düşen çiftler ise pes etmeden yerden kalkarak 1’inci olmak için yarıştı. Eşlerini sırtına alan çiftler kıyasıya rekabet etti. Yaş kategorilerinin olduğu yarışmaya gencinden yaşlısına herkes katılarak, yağmur çamur dinlemeden keyifle yarıştı. Yarışmada kazanan çiftlere Burfaş’ta yemek çeki ve birçok ödül takdim edildi. Yarışmayı kazanan ve yarışmaya katılanlar birlikte toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

30 yaş ve üzeri eş taşıma kategorisinde yarışmayı kazanıp 1’inci olan çift buraya katıldıkları için mutlu olduklarını söylediler. Kameralara konuşan çift, "Gerçekten çok güzeldi biz oynarken çok keyif aldık eşimle birlikte gelirken kazanacağımızı hissediyorduk. Yarışma içinde bir talihsizlik oldu düştük ama hemen yerden kalkarak bitiş çizgisine ulaştık ve kazandık. Büyükşehir böyle bir yarışma hazırladığı için çok memnun olduk çok güzel bir etkinlik. Eşimle katılarak hem keyif aldık hem de güzel ödüller aldık. Buradan çok mutlu ve keyifli ayrılıyoruz" dedi.