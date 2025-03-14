Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Tarım Peyzaj A.Ş, çiftçiye destek olacak, toprak yapısını güçlendirecek organik sıvı gübre tesisini Mustafekemalpaşa ve Yenişehir’de hayata geçirmeyi planlıyor.

Kimyasal gübrelemenin azaltılmasını sağlamak, toprakların organik madde miktarını yükselterek mikroorganizmaların etkinliğini artırmak, verimliliği artırarak çiftçilerin gelirini yükseltmek ve en önemlisi de gıda güvenilirliğini artırmak hedefiyle çalışmalarını yürüten Tarım A.Ş, Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki bir gübre tesisinin makine ve ekipmanlarını satın aldı.

Bu alımlarla ilk olarak şirketin Mustafakemalpaşa ilçesi Ovaazatlı Mahallesi’ndeki üretim alanında tesisin tadilat işlerini başlayan Tarım A.Ş, tescil ve lisans çalışmaları kapsamında Gübre Dağıtıcılık Belgesi ve Gübre Üretim Yeri Uygunluk Belgesi’ni, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çiftçinin maliyetlerinin sürekli arttığını belirterek, üreticilerin sırtındaki yükü azaltmak amacıyla farklı destek programlarını hayata geçirdiklerini söyledi.

Tarımsal üretimin ve gıdanın dünyada ne kadar önemli olduğunu ve bu önemin giderek arttığını bildiklerine dikkati çeken Bozbey, bu yüzden her türlü zorluğa rağmen üretmeye devam eden üreticilerin yanında olduklarını kaydetti.

Sulama borusu üretiminin bu anlamda büyük önem taşıdığını dile getiren Bozbey, şimdi de organi sıvı gübre üretimiyle çiftçilerin önemli girdisinde maliyetlerini azaltacaklarını anlattı.

Bursa’nın polikültür ürün deseni ve toprak yapısı göz önünde bulundurularak geliştirilen organik madde miktarı yüksek, zengin formülasyon içeren sıvı gübrelerle çiftçilere belirlenen oranda hibeli gübre desteği sağlanacağını vurgulayan Bozbey, "Geliştirilen formüllerle, kimyasalların bilinçsiz kullanılması nedeniyle yapısı bozulmuş, organik madde miktarı kritik seviyelerin altına inen toprakların organik madde miktarını yükselterek iyileşmesi ve verimliliğinin artırılması da hedefleniyor" dedi.

Mustafakemalpaşa’da kurulan organik sıvı gübre tesisindeki tasarım çalışmalarının, tesiste farklı formulasyonların üretilebileceği göz önünde bulundurularak yürütüldüğünü belirten Bozbey, "Üretimde kullanılacak makine ve ekipman satın alım süreçleri tamamlandı. Yıllık üretim kapasitesi 500 ton olacak tesisimizi yakında açmayı planlıyoruz. Gübreler destek programlarımız çerçevesinde çiftçilere çok uygun fiyatlara verilecek" diye konuştu.

Tarım Peyzaj A.Ş Genel Müdürü Sedat Akar da iklim değişikliği nedeniyle su ve diğer kaynakların verimli kullanımının kritik durumda olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: "Su kaynaklarının kirlenmesi ve yanlış kimyasal kullanımı, su ve toprağı olumsuz etkilemektedir. Özellikle kimyasal gübrelemenin yoğun kullanılması, toprak kaynaklarımızı kirletmenin yanı sıra gıda güvenliğini de olumsuz etkileyerek halk sağlığını tehdit etmektedir. Organik sıvı gübre üretimiyle, bilinçsiz yapılan işlemler sonucu yapısı bozulan topraklarımızın iyileştirilmesini sağlayarak toprak verimliliğini ve Bursa’da üretimi yaygın alanlarda yapılan ürünlere yönelik formulasyonlar geliştirilerek kalite ve randımanı artırmayı hedefliyoruz."