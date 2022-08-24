Keles ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışını görenler şakına döndü. Dolu yağışını fark eden vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri battaniyeler ile araçlarını korumaya çalıştı.

Tır ile otomobilin çarpışmasında araçlar küle döndü: 5 yaralı

Tır ile otomobilin çarpışmasında araçlar küle döndü: 5 yaralı

Bursa’da ceviz büyüklüğündeki dolu yağışını görenler şaşkına döndü. Araç sahipleri ise evlerinden getirdikleri battaniyeler ile araçlarını doludan korumaya çalıştı.

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