Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı, düzenlediği Türk bayrağı etkinliğiyle damgasını vurdu. Ocaklar tarafından Bursa’nın Çarşamba Mahallesindeki bütün Suriyeli dükkanların camlarına Türk bayrağı asıldı.

Cumhuriyetin 100. yılı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlanırken, Bursa’da Ülkü Ocaklarının düzenlediği etkinliğe binlerce genç katıldı. Şanlı Türk bayrağı Çarşamba Mahallesinde kortej eşliğinde gezdirilirken, Suriyeli vatandaşların işlettiği iş yerlerinin camlarına ise bayraklar asıldı. Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Mehmet Saltık, “Bursa Ülkü Ocakları İl Başkanlığı olarak bu onurlu ve gururlu günde Bursa’nın köklü semtlerinden birisi olan Çarşamba Mahallesinde misafirimiz olan Arap dükkanlarına şanlı Türk bayrağı astık. Ne mutlu Türküm diyene” diye konuştu.

Çarşamba Mahallesindeki iş yerlerine Türk bayrağı asılması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Bölge halkı ve Bursalılar bu anlamlı etkinlikten dolayı Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Mehmet Saltık ve emeği geçenlere teşekkür etti.